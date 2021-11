BOURGET, Evelina Guay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 octobre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Evelina Guay-Bourget épouse de feu monsieur Eugène Bourget, fille de feu monsieur Charles Guay et de feu madame Aurée Chabot. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Lise Perrault), Raynald (feu Lorraine Gagnon), Gaston (Mariette Asselin), feu Ghislaine (André Laverdière), Raymond (Lauraine Dagenais), Françine (Bertrand Moreau), feu Denise (Michel Roberge), Sylvie (Alain Ruel) et Michel (Éricka Métivier); ses plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses sœurs: Rose Guay et Normande Leclerc; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourget, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au Docteur Michel Tremblay et tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 9 h.