PARÉ, Antoinette Bargoné



C'est avec un immense chagrin que nous annonçons le décès de Dame Antoinette Bargoné, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 novembre 2021, à l'âge de 87 ans et 10 mois. Elle était la fille de feu monsieur Maurice Bargoné et de feu madame Yvonne Turmel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle était la mère de feu Yves Paré (Jocelyne Paré) et Martine Paré (André Gérin). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : Gabriel (Mélanie Roy), Jean-Michel, son filleul (Lysanne Juneau), Dominic-Rafaël, Roxanne et Étienne Gérin ainsi que ses arrière-petits-enfants: Xavier, Chloé, Noah, Anna et Mélodie (par alliance Mélyane et Pierrick Roy). Elle était la sœur de : feu Louis- Philippe (feu Thérèse Vallière), feu Paul-Émile (feu Yolande Bouchard)(Céline Roberge), Fernande (André Émond), Huguette (feu Maurice Larouche), feu Soeur Henriette C.N.D., Jean-Marie (Micheline Larouche) et France (feu Yves Jeffrey). Elle était la bru de feu Napoléon Paré et feu Cédulie Duquet. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la grande famille Paré (18 enfants) ainsi que tous les cousins et cousines, les neveux et nièces; ses autres filleuls Benoît, Nathalie et Éric; ses amies Nicole Saucier et Laurette Fradette ainsi que ses amis et voisins Marie Gamache (sa fille Isabelle Gamache) et Marc Jacques. Un remerciement spécial à tout le personnel médical des soins intensifs de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu ainsi qu'à toute l'équipe extraordinaire des soins palliatifs qui ont pris soin de ma mère dans les derniers moments de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, téléphone : 418 525-4385, site web : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Des formulaires seront disponibles sur place.