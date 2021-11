BERGERON, Marc



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 novembre 2021, à l'âge de 58 ans est décédé entouré de l'amour des siens M. Marc Bergeron, fils de feu Jean-Claude Bergeron et de Marie-Paule Girard, et père de ses filles adorées Chloé T. Bergeron (Gabriel Masella) et de Camille Bergeron (Davane Findley). Il demeurait à Lévis quartier St-Rédempteur. Outre ses filles et sa mère, il laisse dans le deuil sa conjointe Josée Lizotte (et sa fille Élodie), son petit-fils de coeur Émile Sanschagrin-Esquenazi, ses frères Donald (Marie Tremblay) et Justin (Mélissa Martel), ainsi que la mère des ses filles Manon Tremblay, son neveu Nicolas, ses nièces: Zoé, Méliane, Sarah et Florence, Estefania (Luc), ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, parents et nombreux amis.Sincères remerciements au personnel extraordinaire du CRCEO, à l'équipe attentionnée de soins palliatifs à domicile du CLSC de St-Romuald, ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de recherche en cancérologie - Centre de recherche (CRCEO) (Formulaire disponible au salon) ou au Club Rotary de St-Nicolas.