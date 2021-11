PERRON, Vianney



Le 7 novembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Vianney Perron, demeurant à St Elzéar de Témiscouata, anciennement de Charlesbourg, Québec. Il laisse dans le deuil sa fille Julie (Marco Ouellet); ses petites-filles : Julianne Fortin, Myriam et Naomie Ouellet; ainsi que Diane Bélanger la mère de Julie. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Colette (feu Guy Cantin, son ami Éloi Poulin), Mireille (feu Gaston Côté), Marcellin, Gaétan (Claudette Racicot) et Jean-Marie (Claudette Bérubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il a quitté la vie après avoir mené une bataille contre la sclérose latérale amyotrophique qui a peu à peu dévasté son corps tout en lui conservant un esprit lucide et un jugement critique inaltérés. Les lois québécoises et canadiennes permettent aux personnes souffrant de maladies dégénératives incurables, sans espoir d'amélioration, d'obtenir une aide médicale à mourir, afin de partir dignement. Il a voulu mettre fin à ses souffrances auprès de sa famille et de ses proches pour obtenir une mort dans la douceur et dans la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec et des fleurs seront acceptées. Des formulaires seront disponibles au salon.à compter de 13 h.