HÉBERT, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 8 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Hébert, époux de dame Gisèle Laplante. Né à Québec, le 7 janvier 1935, il était le fils de feu dame Irma Gingras et de feu monsieur Georges Hébert. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Gisèle, monsieur Hébert laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Yvonne D. Hébert), Lise (Pierre Beauchemin), Daniel (Nathalie Dion), Hélène (Christian Martel), Stéphane (Ysabel Croteau); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Lucette (feu Gilles Langevin) feu Roland (Denise Coté), Claire (feu Charles Moore), feu Paule, feu Monique (Georges Jobin), Claude (Francine Beaulieu), Aline, Mariette (Roger Vigneault), Céline (Michel Pichette); de la famille Laplante: Jean-Louis (Marie Clarisse Poisson), André (Lucie Couture), Guy (Diane Bilodeau), Colette (Marc-André Perreault), Jacques (Sylviane Lavoie), Thérèse (Yves Couture); ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie Dre Coté et son équipe de l'oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués de même que Dre Morency qui l'a dirigé vers le repos éternel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de: