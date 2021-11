PICHÉ, Liliane Cantin



Au CHSLD de Donnacona, le 9 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Liliane Cantin, épouse de feu monsieur Lionel Piché. Elle demeurait autrefois à Pont-Rouge. Madame Cantin laisse dans le deuil, ses enfants: Sylvie, Lorraine (Jean-François Cloutier), Lyson (Jean Huot), René (Jenny Hamelin) et Nancy (Stéphan Rhéaume); ses petits-enfants: Marie-Pier et Josianne Denis, Nicolas et Gabriel Baril, Audrey, Félix et William Huot, Yanick, Alexandre et Marie-Noëlle Piché, Julien, Antoine et Emma Rhéaume et Olivier Hamelin; ses 12 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs de la famille Cantin: Monique (feu Roger Lachance), feu Raymond (Marie-Anna Tardif), Louise (feu Yvon Bédard), feu Jean-Marc (Pierrette Fortin), Claude (Pierrette Germain), Roger (Rollande Julien), Mariette (Raoul Chabot) et Diane (Denis Lavigne); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Piché: feu Olier (feu Claire Fiset), Iliane (feu Gédéon Matte), Donald (Nicole Gauthier) et Yvette (Marc-André Roy); sa bonne amie Denise Jobin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Donnacona pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués et leur présence à nos côtés. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 11h30 à 13h45.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.