MORALDO, Lucienne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 novembre 2021, à l'âge 73 ans, est décédée dame Lucienne Moraldo, épouse de monsieur Gianni Venchiarutti. Elle était la fille de feu dame Maria Fea et feu monsieur Joseph Moraldo. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 19 novembre 2021 de 10 h à 12 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gianni; ses enfants: Julia Moraldo Venchiarutti (André Gagné) et Jean-Marc Moraldo Venchiarutti (Marie-France Lévesque); ses petits-enfants: Victoria Boivin, Maxime Boivin, Lucas Venchiarutti et Laetitia Venchiarutti; son frère Mario (Myriam Prince); ses nièces: Catherine Moraldo et Stéphanie Moraldo; sa tante Odile Fea, ainsi que ses cousins, cousines, sa belle-famille Venchiarutti, tous les membres de la famille Moraldo en Italie, plusieurs amis Canadiens et Italiens sans oublier sa fidèle clientèle depuis 65 ans au Centre Jardin Moraldo chemin Saint-Louis à Québec.