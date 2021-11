ST-AMANT, Joseph Omer



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 12 novembre 2021, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé monsieur Joseph Omer St-Amant, époux de feu dame Noëlla Savard. Il était le fils de feu dame Marie-Rose Côté et feu monsieur Maurice St-Amant. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil ses filles : Denise (Yves Roy), Linda (Normand Carré) et Marie-Josée; ses fils : Jean (Julie Grenier) et Renaud (Julie Petitclerc); ses petits-enfants : Cristina (Anthony Poulin), Francis (Andréanne Bonnenfant), Patricia (Olivier Fillion), Véronique (Dany Boisvert), Claudie et Rosalie; ses arrière-petits-enfants : Malorie, Ema, Clara, Alicia, Elliot et Grégoire ainsi que ses frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement leur sœur Marie-Josée pour son grand dévouement et les bons soins prodigués à leur père de façon admirable tout au long des dernières années. Un merci spécial au personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8 , tél. : 418-656-4999.