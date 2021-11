ARTEAU, Françoise Garneau



Au CHSLD Côté Jardins, le 14 octobre 2021, à l'âge de 98 ans et 2 mois, est décédée madame Françoise Garneau, épouse de feu monsieur Jean-Marie Arteau, fille de feu madame Yvonne Giroux et de feu monsieur Joseph Arthur Garneau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.La disposition des cendres aura lieu ultérieurement au Mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont avec la famille intime. Elle laisse dans le deuil ses six enfants: Jean-Pierre Arteau (Lorraine Alleyn), Louise Arteau (Pierre Frenette), Nicole Arteau (Pierre Rochon), Michel Arteau (Sylvie Durocher), Denis Arteau (feu Johanne Latulippe) et Yves Arteau; ses petits-enfants: Steven (Catherine Duguay), Isabelle (Alex Poudrier) et Marie (Maxime Garneau), David (Valérie Jacques), Nellie (Frédéric Brie), Éric (Laurence Nadeau) et Sophie (Simon Letarte), Olivier, François-Patrick, Nicolas et Guillaume, Stéphanie, Julie et Jean-Sébastien (Catherine Bélanger), Raphaël (Ariadna Veronica Gonzales Rubio Dominguez); ses arrière-petits-enfants: Alexis, Samuel, Rosalie, Ève, Antoine, Félix, Emmanuelle, Mickaël, Noémie et Eveline; son beau-frère Georges Arteau (feu Juliette Tondreau), ainsi ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'unité 2 Montagne du CHSLD Côté Jardins pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jardins du Haut St-Laurent et Côté Jardins. Pour faire un don, vous pouvez le faire en ligne sur CanaDon.org en tapant " Fondation JHSL et CJ " ou par téléphone au 418-780-8179. Des formulaires seront également disponibles sur place.