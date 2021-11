AUDET, Monique Cauchon



À l'Hôpital Laval, le 1er novembre 2021, subitement, à l'âge de 66 ans et 6 mois, est décédée dame Monique Audet, épouse de monsieur Pierre Cauchon, fille de feu monsieur Léopold Audet et de feu dame Jeanne Juneau. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence des cendres à lade 9h30 à 11hElle laisse dans le deuil son époux Pierre, son fils Frédéric Cauchon, son frère feu Gilles Audet; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cauchon: Gaétan (Marielle Lépine), feu Gilles (Nicole Marchildon), Guylaine (Lucien Lambert), Sylviane (Jacques Grandbois) et Ghislain (Nathalie Caouette); ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, filleul, filleule, neveux, nièces et ami(e)s. La famille veut remercier les ambulanciers, le personnel du CLSC de St-Marc-des-Carrières ainsi que le personnel l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. fondationportneuf.ca Des formulaires seront disponibles au salon.