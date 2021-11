BÉLANGER, Thérèse



Au Centre d'Hébergement Champlain des Montagnes, le 30 octobre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Thérèse Bélanger, épouse de feu monsieur Albéric Bélanger. Née à Beauport, le 12 septembre 1923, elle était la fille de feu dame Philomène Paradis et de feu monsieur Joseph-Edmond Bélanger. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àle mercredi 24 novembre 2021, de 18 h à 21 h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Lyne, Gilles, Richard (Gaby Murray), Hélène (Pierre Boucher); ses petits-enfants: Julie (Luc Poitras), Sébastien, Sabrina (Antoine Marcoux) et Alexandre; ses arrière-petits-enfants: William, Émilie, Maude, Mathieu, Béatrice et Étienne; ses belles-sœurs: Jeannine Bélanger (feu Herménégilde Rodrigue) et Rita Trépanier (feu Jean-Paul Bélanger); son beau-frère Raymond Bélanger (feu Anita Beaudoin); sa filleule: Brigitte Bélanger; ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille remercie tout le personnel du Centre d'Hébergement Champlain des Montagnes pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: (418) 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.