AUDET, Éric



À l'Institut Universitaire De Santé Mentale De Québec, le 30 octobre 2021, à l'âge de 49 ans, est décédé monsieur Éric Audet, fils de monsieur Pierre-Paul Audet et de dame Carmen Marcotte. Il demeurait à Donnacona. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 13h30, suivi d'Éric laisse dans le deuil ses parents : Pierre-Paul et Carmen; sa sœur Véronique (Benoît Naud); son filleul Zacchary Lapointe; ses amis : Patrice Gignac, Eric, Claude et Marc Montambault, Yannick et Steeve Tessier et François Grondines, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Dr Paul G. Ouellet et le personnel des soins palliatifs de l'Institut Universitaire De Santé Mentale De Québec, l'éducateur spécialisé Claude Campagna et les infirmières du CLSC de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CERVO, 2601, Chemin de la Canardière, J-9000, Québec, QC, G1J 2G3, https://fondationcervo.com/.