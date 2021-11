BOURQUE, Yolande



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 1 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Yolande Bourque, épouse de feu monsieur Marcel Germain, fille de feu monsieur Clovis Bourque et de feu dame Rachelle Julien. Elle demeurait au Domaine de Bordeaux à Québec.La direction des funérailles a été confiée à laMme Bourque laisse dans le deuil ses deux enfants: Marie-Josée et Harold (Jacynthe Dolbec); ses petits-enfants: Jennily (Sébastian), Francesca (Rami), Miory et Alec; son arrière-petite-fille Maëva, ainsi que sa sœur Yvette (feu Louis-Georges Mérette). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédé(e)s: Rita, (feu Fernand Lapointe), Robert (Lauriette Murphy), Marcelle (feu Iréné Mathieu) et Claude (Raymonde Melançon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain décédé(e)s: Léo, Brigitte (feu Albert Bédard), Claude (feu Suzanne Gauthier), Lorraine (feu Jean-Noël Marcotte) et Normand. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier chaleureusement l'équipe de soins du quatrième étage du Domaine de Bordeaux pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. https://www.societealzheimerdequebec.com/