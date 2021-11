ASSELIN, Roger



À la Maison Legault de Québec, le 31 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Roger Asselin, époux de madame Louise Guillemette, fils de feu Ferdinand Asselin et de feu Eugénie Tremblay. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Louise, ses enfants : Stéphane (Geneviève Du Sault) et Marie-Claude (André Rouleau); ses petits-enfants : Eva et Audrey Asselin, Nicolas et Justine Rouleau; sa sœur Huguette (feu Dr Fernand Bergeron); son frère Pierre (Denise Ernst); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Guillemette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il rejoint ses sœurs et frères : Claire (feu Maurice Fiset), Jacques (feu Mignonne Tremblay), Honorable Martial Asselin (en premières noces de feu Pierrette Bouchard et en secondes noces de Ginette D'Auteuil), Joffrine (feu Maurice Maltais), Maurice (feu Madé Forgues), Guy (Réjeanne Villeneuve), Aline (feu Raymond Dufour), Colette (feu Dr Raymond Rivest) et Yvon (en premières noces de feu Marcelle Lepage et en secondes noces de Carmen Bergeron). La famille désire remercier le personnel de la Maison Legault pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. La famille du défunt désire que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8.