CADORETTE, Charles-Henri



Au Pavillon Bellevue de Lévis, le 20 octobre 2021, à l'aube de ses 96 ans, est décédé monsieur Charles-Henri Cadorette, époux de madame Thérèse Mariage depuis les 74 dernières années. Il était le fils de feu Alfred Cadorette et de feu Antoinette Lambert et demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Micheline (Armand Roberge et Francine Brochu), Clément (Jacqueline Carrier), Claude (Line Couture) et Monique (Roger Vaillancourt); ses petits-enfants: Mario (Nancy Pelletier) et Jean-François Roberge (Isabelle Genest), Julie (Pierre Levasseur) et Marie-Josée Cadorette (Arnaud Maxwell), Caroline Cadorette (Emmanuel Blouin), Martin et Marie-Eve Vézina; ses arrière-petits-enfants: Ann-Frédérique, Charles-Antoine, Cassandra, Solie, Dana, Liam, Gaspard, Rose et Madeline; sa soeur: Rita; ses frères: Gérard (Yolande Paquet) et Jean-Guy (Pauline Fortin). Il est allé rejoindre ses parents, sa fille, ses frères et soeurs: Paul-Émile, Simone, Gisèle, Jeannette, Roger, Raymond, Jacqueline et Yolande de même que ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Cadorette et Mariage. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Pavillon Bellevue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.à compter de 13h.