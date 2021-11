HAMEL, Nathalie



À l'hôpital du St-Sacrement, le 21 octobre 2021, à l'âge de 51 ans, est décédée madame Nathalie Hamel, épouse de monsieur Jonathan Mongrain, fille de dame Madeleine Bouchard et de monsieur Michel Hamel. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 9h à 11h30Les cendres seront déposées à une date ultérieure sous la direction de laElle laisse dans le deuil, outre son tendre époux, ses fils: Simon et Mathieu (Laurie Auclair); son frère Martin (Nancy Des Ruisseaux); sa belle-mère Manon Toutant (Pierre Morin), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, collègues et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel en oncologie et l'urgence de l'hôpital St-Sacrement pour leurs bons soins, leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.