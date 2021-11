GOSSELIN, Elisabeth Boutin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 novembre 2020, à l'âge de 91 ans et 1 mois, est décédée madame Elisabeth Boutin, épouse de feu monsieur Rolland Gosselin, fille de feu madame Léda Gosselin et de feu monsieur Joseph Boutin. Elle demeurait à Lévis.Elle était la sœur de: Paul-Henri (feu Malvina Beaupré), feu Jules (feu Monique Godbout), feu Gilbert (feu Noëlla Lamontagne), feu Jean-Charles (feu Cécile Gaudreau), feu Marie-Jeanne (feu Jules Blais), feu Berthe (feu Lucien Ruel), feu Joseph, feu Rodrigue, feu Pauline, feu Emilienne (feu Paul-Émile Turgeon), feu Roch (Françoise Bolduc), feu Géralda (feu Jean-Marie Ruel). Elle laisse dans le deuil son gendre Clément Bégin (feu Lynda Gosselin), ses petits-fils: Frédéric (July Gadoury) et Michaël; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin: Marie-Paule, feu Charles (feu Françoise Dallaire), Robert (Marguerite Grondin), Bernadette (feu Gérard Shink), Arthur (Hélène Ruel), Jean-Yves, Yvon, Rosanne (Raymond Roy), feu Jeannette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sa nièce, Suzanne, pour les services, soins et attentions à son égard ainsi que le personnel de la résidence Kennedy pour les soins. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 20 novembre 2021, de 9 h à 10 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie.