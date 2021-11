POULIOT, Blandine



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 octobre 2021, à l'âge de 78 ans et entourée de l'amour des siens, s'est éteinte madame Blandine Pouliot, conjointe de monsieur Pierre Guay et de feu monsieur Joseph-Arthur Couture. Elle était la fille de feu dame Alvine Baillargeon et de feu monsieur Adélard Pouliot. Elle demeurait à Lévis et autrefois de Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, Pierre Guay, ses frères et sœurs: feu Hélène (feu Albert Bouchard), feu Gisèle (feu Adrien Laliberté), Clément (Gabrielle Paradis), Marcelle (Gustave Dallaire, feu Robert Gosselin), Rollande (Léo Béland), Aline (Marcel Bérubé, feu Adrien Coulombe), Claudine (feu Gaston Fecteau), feu Claude (Jeannine Gingras), feu Roland (Lucille Guimond), feu Marie-Paule (Gérard Fortin, Jeanne d'Arc Morin), Yvon (Yvette Hallé), Diane (Jean-Pierre Couture); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Guay: feu Jean-Paul (feu Fabienne Julien), feu Madeleine (feu Claude Ryan), feu Jacques (feu Mariette Lachance), Denise (feu Fernand Toussaint), feu Marcel (feu Madeleine Bégin, feu Napoléon Patry), Yvette (feu Roland Théberge), feu Charles (Marguerite Larochelle), feu Lucienne (feu Jean-Charles Dallaire), feu Jacqueline (feu Pierre Bernier); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture: feu Marcel (feu Rollande Simard), Gérard (Nicole Giroux), Léonce (Irène Boucher), Noël (Louiselle Maheux), Élisabeth (Sylvain Bouchard, feu René Bilodeau), Cécile (Marc-André Roy); sa filleule Suzie Couture, son filleul Frédéric Fortin (Caroline Breton), ainsi que de nombreux neveux et nièces des familles Pouliot, Guay et Couture. La famille désire remercier Madame Roseline Aubert et Monsieur Louis Guay pour toute l'aide que vous avez apporté à Blandine durant sa maladie ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.La famille recevra les condoléances de 9h à 10h45 le même jour au101 rue des AiglesSt-IsidoreSVP compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fabrique de Saint-Isidore 160, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore, Québec G0S 2S0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire