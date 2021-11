CARBONNEAU, Jean-Marie



À Québec, le 16 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Carbonneau. Il était le fils de madame Bérangère Michaud et de feu monsieur Wilfrid Carbonneau. Il laisse dans le deuil sa mère: Bérangère Michaud; ses enfants: Martin, Jean-Michel, Marie-Hélène (David Pelletier) et Lisa-Marie (Bastien Leroux); ses petits-enfants: Didier Cairety, Mélody Cairety, Broddy Pelletier et Hayden Pelletier; sa sœur et ses frères: Micheline (Paul Lovelock), Denis (Claire Lapointe) et feu Benoît (Jeanne Simard); son oncle et sa tante: Gérard (Louisette Michaud), ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents, amis(es) et tout particulièrement madame Pierrette Pelletier et monsieur Jean Losier. Il est allé rejoindre son père Wilfrid, son fils Benoît et sa petite chienne Maggie qui l'ont précédé dans la mort. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, https://www.coeuretavc.ca/ ou à la Fondation québécoise du cancer, 2375 Av. de Vitré, Québec, QC G1J 5B3, https://fqc.qc.ca/fr. Pour rendre hommage à monsieur Jean-Marie Carbonneau, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.