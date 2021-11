RATTÉ, Marie-Marthe



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 novembre 2021 à l'âge de 78 ans, est décédée madame Marie-Marthe Ratté, épouse de feu Benoît Faber, elle était la fille de feu dame Béatrice Jobin et de feu monsieur Charles Ratté (feu Marie-Paule Ratté), elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Arnel Martel), Nathalie (Daniel Hébert) et Eric. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Maude, Charles, Audrey, Jack, Catherine et Émilie. Son frère Laurent Ratté (Yolande). Elle est allée rejoindre les membres de la famille Ratté: Lucien (feu Gisèle), Jean-Pierre (feu Thérèse), Yolande (feu Lorenzo) et Micheline. Elle laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Faber ainsi que de nombreux parents et amis dont ses amis du Camping Saint-Roch-des-Aulnaies et des Habitations Château-D'Eau.La famille a confié madame Ratté au:La famille recevra les condoléances au complexe funéraire le samedi 20 novembre 2021 de 9h à 11h et l'inhumation suivra au cimetière Saint-Charles. La famille soulignera par la même occasion le départ, en janvier dernier, de Benoît (époux) n'ayant pu être souligné dû au restriction de la pandémie de la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise de la douleur chronique (2030 Pie-IX Blvd bureau 403, Montréal, Québec H1V 2C8). Pour rendre hommage à madame Ratté, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com