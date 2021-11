LESSARD, Laurette Vachon



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 12 novembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Laurette Vachon, épouse de feu Jean-Thomas Lessard. Elle demeurait à Tring-Jonction. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Marcelle Poisson), Jean-Marc (Louise Paré), Yvon, Gaston (Brigitte Bégin), Céline (Roger Carrier) et Doris (Sylvain Lahaie); ses 16 petits-enfants ainsi que ses 37 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Lyna (feu Maurice Laflamme), feu Henri (feu Agathe Giguère), feu Rita (feu Réal Benoit), feu Adrien (feu Rita Nadeau), feu Iréné (feu Monique Giguère), feu Arthur (Ivette Boily), Aline (feu Raymond Nadeau), Florence (feu Émile Gilbert), feu Elphège (Denise Gendron), Paul-Émile (Carmen Bolduc), Réjeanne (feu Alven McDonald) et Jacques (Martha Roy). Elle était la belle-sœur de feu Rosaire (feu Cécile Doyon), feu Cécile (feu Paul Goudreault), feu Philippe, feu Alice (feu Jean-Thomas Doyon), feu Paul-Eugène (feu Lorraine Giroux), feu Albert (Marie-Jeanne Plante), Gisèle (feu Gervais Faucher) et feu Raymond (feu Anyse Gilbert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 19 novembre de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Tring-Jonction) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0): https://psfdb.ca/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec), H3G 1R4): https://www.coeuretavc.ca/