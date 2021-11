TALON, Pierrette



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 novembre 2021, à l'âge de 75 ans est décédée madame Pierrette Talon, conjointe de feu monsieur André Pelchat. Fille de feu dame Angéline Lavoie et de feu monsieur Armand Talon, elle demeurait au Lac-Frontière. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Jean-Claude (Dorothée Massé), Jeannine (feu Michel Pelletier), Louise, Maurice et Armande (Marcel Fournier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelchat: Yolande (feu Charles Thériault), Irené, Marie-Reine (feu Honoré Paré), Florence et feu Emilienne. Sont également affectés par son départ, sa filleule Diane Talon (Mario Giasson), autres neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur accueil et les excellents soins. Un merci particulier à Mme Diane St-Pierre pour son précieux soutien et sa présence constante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 Chemin Sainte-Foy, Québec, (Québec) G1V 4G5 ou à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 9h30.suivi de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial.