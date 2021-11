BEAUCHESNE, Guy



Au CHSLD Étoiles d'Or, le 3 novembre 2021, est décédé à l'âge de 92 ans, monsieur Guy Beauchesne, époux de feu Aline Daigle, domicilié à Warwick.La famille recevra les condoléances vendredi 19 novembre 2021 de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30 et samedi 20 novembre 2021, journée des funérailles, à partir de 9h, auMonsieur Beauchesne laisse dans le deuil ses enfants : Luc, Denis (Johanne), feu Claire, François (Suzanne), André (Marie-Antoinette); ses 9 petits-enfants : Philippe, Marie-Michèle, Marie-Pier, Mathieu, Vincent, Louis-Charles, Pierre-Luc, Evelyne et Justine; ses 8 arrière-petits-enfants : Samuel, Émile, William, Rose, Weston, Ludovic, Théodore et Zachary. Monsieur Beauchesne laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et amis. Pour souligner votre sympathie, la famille apprécierait des dons pour la Fondation À Notre Santé de l'hôpital HDA. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Étoiles d'Or de Warwick pour les bons soins prodigués ainsi que tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès de monsieur Beauchesne.