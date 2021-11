PARÉ, Conrad



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 octobre 2021 à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé monsieur Conrad Paré fils de feu monsieur Léopold Paré et feu madame Yvonne Lavertu. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse autrefois de St-Lazare Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lavendredi le 19 novembre 2021 de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h,de 12 h à 13 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Francine Ducharme), Pierre (Nathalie Carrier), Lucie (Claude Prévost), Sylvie (Marie-Claude Boisvert); ses petits-enfants: Tommy, Kathleen Paré (Alex Copper), Yannick (Guylaine Tremblay), Vanessa Paré (François Dumont), Gabriel (Mélanie Langlois), Émilie (Charles Bilodeau), Caroline Prévost (Émilie Boulianne); ainsi que ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Lionel (feu Lucille Levasseur), feu Aline (feu Jean-Charles Campeau), feu Ninette, Colette (feu Robert Boivin), Pierrette, feu Réal, feu Martin, Lise (feu Raymond Gagné), Colombe (Julien Gagné), neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués à notre père. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 ave St-Georges St-Charles-de-Bellechasse (Québec) GOR 2TO. La direction des funérailles a été confiée à la