ASSELIN, Yves



À sa résidence, entouré de l'amour des siens, le 4 novembre 2021, est décédé à l'âge de 62 ans et 7 mois, M. Yves Asselin, époux de Sonia Lemieux, domicilié à Adstock. Il laisse dans le deuil son épouse Sonia, leurs enfants: Audrey (Jimmy Bolduc), Dave (Marie-Ève Allard), Maude (Serge Gosselin). Il demeurera dans le doux souvenir de ses petits- enfants: Lucas, Emy-Jade, Nathan, Thomas, Coralie et Méliane. De la famille Asselin, il était le fils de feu Joseph Asselin et de feu Jeanne Guillemette, le frère de: Onil (Réjeanne Brochu), René (Line Fradette), Denise (conjointe de Roger Drouin; épouse de feu Jim Miller), Roger (Liette Bissonnette), Normand (Denise Michaud), Rachelle (conjointe de Gaétan Pouliot; épouse de feu Pierre Thibault). De la famille Lemieux, il était également le beau-frère de: Claude (Raymond Chabot), Cathy (Damien Goupil), Rony (Marie-Noël Goulet). Il laisse également ses neveux et nièces, ses filleuls Donoven Asselin et feu Dominic Goupil, de même que de nombreux autres parents et amis. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le vendredi 19 novembre de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h, ainsi que samedi 20 novembre à compter de 9 h auGamache & Nadeau590, rue St-Alphonse SudThetford MinesNotez qu'une période d'environ 10 minutes vous est allouée afin de respecter les consignes de la Santé publique sur les regroupements de personnes. Une liturgie de la parole aura lieu dans l'intimité de la famille le samedi 20 novembre à 11 h à la Chapelle du Centre funéraire Gamache & Nadeau. Vous pourrez toutefois voir cette célébration en direct le samedi 20 novembre à 11 h en direct ou en différé, en cliquant sur Diffusion Funeraweb dans l'avis de décès de M. Asselin sur le site internet de Gamache & Nadeau. La famille désire remercier les Dr Richard Veilleux et Bruno Roy pour leur disponibilité et leur professionnalisme ainsi que le personnel du CLSC pour l'aide et les bons soins prodigués à M. Yves Asselin. Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer (625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, QC, H3A 3S5; Sans frais : 1 866 343-2262) https://www.recherchecancer.ca/