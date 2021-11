RUELLAND, Claudette Arial



À l'hôpital St-François-d'Assise, le 8 novembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Claudette Arial, épouse de feu monsieur Michel Ruelland. Elle était la fille de feu dame Marie Lemieux et de feu monsieur Louis Arial. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 11hLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Eric, Pierre (Maureen Cyr), Martine (Sylvain Turgeon, son fils Kevin Turgeon et sa petite-fille Raphaëlle); ses petits-enfants (Allyson et Jakob Ruelland); ses frères et sœurs : feu Gisèle (feu Lauréat Paradis), feu Gaston (Marie-Paule Bourbeau, feu Lucien Petit), feu Roger, feu Olivette (Roland Parent), feu Lucien (feu Georgette Parent), feu Laurent, Murielle (feu Gaston Genest), feu Suzanne; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Ruelland : feu Maurice Ruelland (feu Marguerite Boucher), feu Élodie Ruelland, feu Robert Ruelland (feu Aline Grenier), feu Thérèse Ruelland, feu Hélène Ruelland (feu Jean-Guy Martel), Paul-André Ruelland (Louisette Carrier); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.