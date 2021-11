BÉLANGER, Guy



À l'Hôpital du St-Sacrement, Québec, le 15 octobre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Guy Bélanger, époux de dame Gisèle Pelletier. Né à Québec, le 30 novembre 1941, il était le fils de feu dame Marie-Anna Campeau et de feu monsieur Maurice Bélanger. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Courville. Outre son épouse Gisèle, monsieur Bélanger laisse dans le deuil sa fille Nancy (Alain Levasseur); ses petits-enfants : Étienne, Émilie Gagnon (Samuel Savard); son arrière-petite-fille Mélodie Savard, sans oublier Jessie et Steeven Levasseur; sa sœur Diane; ses belles- sœurs de la famille Bélanger : Denise (feu Roger), Micheline (feu Jacques), Denise (feu Claude); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier : Pierrette (feu Roger St-Hilaire), Jacques (feu Céline Hamel), Roger (Helen Vaillancourt), Colette (Ghyslain Gauvin), Diane (Ronald Tardif), Thérèse Picard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital St-Sacrement pour l'attention portée et les soins reçus ainsi que tout le personnel des soins à domicile du CLSC Montcalm pour leur dévouement et leur aide précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfant-Soleil, Tél. : (418) 683-2323, Site : www.operationenfantsoleil.ca.Les Funérailles sont sous la direction de :