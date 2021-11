PAGEAU, France



À Québec, le 23 octobre 2021, est décédée France Pageau, fille de feu Pierrette Lafleur et de feu Rodrigue Pageau.et ses cendres seront déposées au Cimetière de Notre-dame-des-Laurentides.Elle est allée rejoindre ses parents et laisse dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à monsieur Gladus Marquis et tout son personnel pour les bons soins qu'ils lui ont apportés pendant de nombreuses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.