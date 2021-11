THIBODEAU, Julie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis (unité des soins palliatifs), le 5 novembre 2021, à l'âge de 49 ans et 7 mois, est décédée à 01:32, madame Julie Thibodeau, tout en douceur et entourée de l'amour des siens, conjointe de monsieur Martin Lavoie. Elle était la fille de monsieur Michel Thibodeau et de madame Carole Rouillard Thibodeau. Elle habitait Lévis. Outre son conjoint et ses parents, elle laisse dans le deuil sa sœur Danielle (Éric Stier); ses nièces: Catherine Stier (Derek Luciano Cucovaz) et Madison Stier; ses beaux-parents: Nicole Gagné et André Lavoie; son beau-frère Nicolas Lavoie (Édith Masson); ses nièces: Léa, Laurie et Juliane Lavoie; ses tantes et oncles: Rachèle (Michel Audet), Odette (Jean-François Couture) et feu Yves Rouillard; ses cousins et cousines: Stephan Couture (Lesley Martens), Louis-Pierre Audet, Zoé Couture (Sylvain Samson) et Justine Audet (Gabriel Falardeau). Tous ses ami(es). Ses camarades de travail et ami(es) de Desjardins Sécurité Financière où elle a œuvré pendant plus de 20 ans. Julie, une grande amoureuse des animaux, laisse également dans le deuil son chien Luna Palooza (Border Collie) ainsi que ses félins Puce et Roxy. La famille désire remercier le personnel du 7e étage de l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis et du Centre Régional Intégré de Cancérologie (CRIC) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement ainsi que tous ceux qui ont pu aider de près ou de loin tout au long de son combat. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.à compter de 13 h.