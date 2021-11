ROUSSEAU, Christian



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 2 novembre 2021, est décédé à l'âge de 74 ans, M. Christian Rousseau, époux de Mme Christine Faucher, domicilié à Beaulac-Garthby et originaire de Thetford Mines. Il était le fils de feu Lionel Rousseau et de feu Germaine Poulin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils: Yanik conjoint de Geneviève Roussel et Nochane conjoint de Sonia Boisvert; ses petites-filles: Julyanne Rousseau, Naomy Rousseau, Megan Holsgrove, Alexandra Rousseau et Sarah-Maude Rousseau. De la famille Rousseau, il était le frère de: feu Ginette épouse de feu Louis-Adolphe Couture, Lise épouse de Marcel Lehoux, Jovette épouse de feu Pierre Rivard, Roxanne épouse d'Alain Couture et de Guy époux de France Soucy. Il laisse également dans le deuil sa belle-soeur Mireille Faucher épouse de feu Gilles Caron, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis et collègues de PwC.La famille souhaite remercier Cynthia Donovan, son infirmière à domicile du CLSC de Disraeli ainsi que tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de Thetford Mines, les médecins, infirmières, préposées et intervenants en soins spirituels pour tous les soins reçus. Veuillez compenser tout don de fleurs par des dons à la Société de recherche sur le cancer (625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec), H3A 3S5). (www.src-crs.ca/fr)