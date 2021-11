CLICHE, Yves



À Lévis, le 23 octobre 2021, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédé Monsieur Yves Cliche, époux de feu Madame Blanca Guay, fils de feu Thaddée Cliche et de feu Adélia Lessard. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses filles : Joanne et Diane (Denys Blais); ses petits-enfants : Maxime Cliche (Alexandra Fillion) et Mykaell Blais (Ann-Sophie Otis) et ses arrière-petits-enfants : William et Samuel Cliche. Il a rejoint son épouse Blanca, son fils François, ses frères et sœurs, beaux-frères et belle-sœur : Yvette (Philorum Roy), André, Antoinette (Jacques Doré), Adéodat (Dorothée Morin) et Georgette ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay : Yvon (Jeannette Laflamme) et Roland (Noëlla Bilodeau). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay : feu Gaston (Pauline Asselin (Florent Ouellet)), René (feu Gertrude Laflamme), feu Ghislain (Réjeanne Milliard), Ghislaine (feu Conrad Gingras), Laurent (Antoinette Mercier), Nicole (Michel Cloutier) et ses amis Luc Dion et Paul-Henri Leclerc, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 20 novembre 2021, de 10 h à 13 h.Ses filles tiennent à remercier tout le personnel de la Seigneurie de Lévy et du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués avec gentillesse à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.