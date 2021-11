CHOUINARD, Louis



À la maison du Littoral, à l'âge de 48 ans, est décédé monsieur Louis Chouinard, conjoint de madame Karine Lafrance. Il était le fils de madame Jeannine Robichaud et de monsieur Gaétan Chouinard. Il demeurait à Lévis secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : William (Geneviève Leblond) et Joanie (Antoine-Olivier Saint-Pierre) ainsi que leur mère Josée Larouche (Sébastien Tanguay). Il laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur : Jonathan (Élise Corriveau), François (Marie-Hélène Cantin) et Julie (Jonathan Rhéaume). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux oncles, tantes, parents, collègues et amis. La famille a confié monsieur Chouinard au :La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 14 hIl sera mis en columbarium le samedi 18 décembre au cimetière Saint-Pierre-Aux liens. La famille aimerait remercier les membres du personnel de la maison du Littoral pour l'accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison du littoral (5445 Rue Saint-Louis, Lévis, QC G6V 4G9, Canada) ou à la fondation des tumeurs cérébrales canadiennes (205 Horton St E, Suite 203, London, ON N6B 1K7). Pour rendre hommage à monsieur Chouinard, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com.