BOUCHER, Angèle



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 17 octobre 2021, à l'âge de 66 ans et 5 mois, est décédée dame Angèle Boucher, fille de feu Louis Boucher et de feu Claire Couture. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Jean-Louis (Diane Bargoné), Madeleine (Raynald Bélanger), Clément (Linda Ahlers), Laurent (Jacqueline Giguère), Gertrude (Florian Blais), André et Claude (Linda Gamache). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour leur grand dévouement, l'empathie et l'excellence des soins prodigués. Nous adressons aussi nos sincères remerciements au personnel du Centre intégré de cancérologie (CRIC) de Chaudière-Appalaches pour leurs services professionnels et la promptitude manifestée dans ce dossier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis (5445, Rue Saint-Louis, 2ième étage, Lévis (Québec) G6V 4G9) : https://dons.mspdulittoral.com/accueil