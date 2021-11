TARDIF, Gertrude



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 22 octobre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Gertrude Tardif, épouse de feu monsieur Paul Couture et de feu monsieur Louis Dussault, fille de feu monsieur Gédéon Tardif et de feu dame Marie-Anne Drouin. Native de Saints-Anges, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur: Jeanne; son gendre: Raymond Poitras (feu Christiane Couture); ses petits-fils: Sébastien et Jean-François Poitras et leurs enfants: Antoine, Éliane, Camille et Jérôme; ses beaux-fils: Yves Dussault (France Sarault) et Guy Dussault (Nicole Rousseau) et leurs enfants: Vincent Dussault (Audrey Garneau), Jérôme Dussault (Vanessa Coiteux), Charles-Antoine Dussault, Étienne Dussault; ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses époux: Paul Couture et Louis T. Dussault ainsi que ses enfants: Christiane, Donald et Odette Couture. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8, tél.: 418 656-4999, https://fondation-iucpq.org/ et à la Société Canadienne de la Sclérose en plaques, 1450, rue City Councillors, bureau 790, Montréal (Québec) H3A 2E6, tel.: 1 800 361-2985, https://scleroseenplaques.ca/.