BOUTIN, Rose-Alma



À son domicile de Saint-Omer-de-l'Islet, le 26 octobre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée entourée des siens, madame Rose-Alma Boutin, fille de feu Joseph Boutin et de feu Rosilda Cantin. Native de Saint-Lambert-de-Lauzon, elle demeurait autrefois à Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques Cadorette (Lise Routhier), Johanne Cadorette (Sylvain Gagnon), Francine Cadorette (Gaétan Tanguay), Suzanne Cadorette (Benoit Bigras), André Cadorette (Kathleen Lloyd-Charland) et Claude Cadorette (Susan Cadorette); ses petits-enfants: Francis et Nicolas, Alexandre, Frédéric et Audrey, Mariane et Patrice, Victoria et Philip, Matthew et leur conjoint(e); ses arrière-petites-filles: Lilirose et Elizabeth; ses frères et soeurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à sa proche aidante Johanne et son conjoint Sylvain, pour leur dévouement auprès de notre mère. Merci spécial au personnel du CLSC de Saint-Pamphile (Francine Fortin, Marie-Claude Bois, Nathalie Gauvin) et au Dr Michel Tremblay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. En respect avec les mesures sanitaires en place, la famille vous accueillera aule vendredi 19 novembre de 19 h 30 à 21 h età compter de 9 h 30.