LAPOINTE FOURNIER, Gemma



Au CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis, le 7 novembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Gemma Fournier épouse de feu Paul-Émile Lapointe et fille de feu Arthur Fournier et de feu Joséphine Bilodeau. Elle résidait à Lévis, autrefois de Saint-Philémon.La famille recevra les condoléances à lasamedi le 20 novembre 2021 à compter de 12h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Suzanne Fontaine), Réal (Christiane Gagné), Jean-Charles (Diane Bernard), Michel (feue Diane Roy, Francine Tardif), Lionel (Estelle Noël); ses petits-enfants: Isabelle (Pascal Potvin), Julie (François Martel), Éric (Claude Cantin-Girard), Caroline, Charles (Pascale Blais-Lecours), Luc, René, Lorie (Jean-Sébastien Gratton); ainsi que tous ses arrière-petits-enfants qu'elle adorait. Elle était la sœur de: feu Alphonse (feu Délia Ratté), feu Joseph (feu Iréna Giguère), feu Maria (feu Delphis Guillemette), feu Léontine (feu Oscar Lapointe), feu Alice (feu Séraphin Laverdière), feu Germaine (feu Eugène Chabot), feu Yvonne (feu Zoël Roy), feu Robert (feu Marie-Claire Lapointe) et feu Jeannette (feu Paul Goupil). De la famille Lapointe, elle était la belle-sœur de: feu Louis (feu Aurore Mercier), feu Adrien (Madeleine Fortier), feu Yvette (feu Émile Ménard), feu Julienne (feu Léo Goupil), feu Anna, feu Marius, feu Marie-Claire (feu Robert Fournier) et feu Gilberte (feu Paul-Henri Therrien). La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Pavillon Bellevue pour les bons soins prodigués, tout spécialement au Dr Marie-Christine Mailhot pour sa disponibilité et son humanité. La direction des funérailles a été confiée à la