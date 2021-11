BÉDARD, Jean-Claude



Chers ami(e)s, chère famille,Il y a près d'un an, nous quittait notre beau Jean-Claude, père et papi. Il est parti tout en douceur, entouré des siens le 17 janvier 2021. Nous avons à maintes reprises dû remettre à plus tard le moment de célébrer dignement sa vie et ses accomplissements, et l'amour qu'il aura répandu autour de lui. Maintenant que la situation sanitaire le permet, nous vous convions à une célébration commune de la vie de Jean-Claude.Les condoléances et la célébration auront lieuau. Au plaisir de vous y rencontrer tous et toutes.La famille de Jean-Claude Bédard.Il a été confié à la