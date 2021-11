LABRECQUE-CHEVALIER

Françoise



Entourée de l'amour des siens est décédée madame Françoise Labrecque-Chevalier, le 5 novembre 2021 à l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse de feu Charles-Eugène Labrecque, fille de feu Lucienne Drolet et de feu Omer Chevalier.L'inhumation de ses cendres se fera au cimetière Saint-Charles après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Denise Laferrière), Jacques (Linda Jobidon), France (Sylvie Bergeron) et Jean Labrecque; ses petits-enfants : Sabrina, Simon, Guillaume, Daniel, Anne-Sophie et Cathy; plusieurs arrière-petits-enfants ainsi que ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièces et ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses frères et sœurs. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de la Résidence Le long des Berges ainsi qu'à l'Hôpital Saint- François d'Assise pour les bons soins prodigués.