DURAND, Jacques



À Québec, le 20 octobre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jacques Durand, fils de feu dame Alida Martel et de feu monsieur Ernest Durand. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 10h à 11h etLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville sous la supervision de laIl laisse dans le deuil sa grande amie Carroll ainsi que sa famille: Martin (Julie Tessier), Charline et Félix; sa cousine Jeannine (Jean-Paul Robitaille); sa tante Louisette (Jacques Lamontagne), ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis(es). À la demande de la famille, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.