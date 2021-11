BEAUDET, Bernadette



À la résidence Monseigneur-Bourget, le 6 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Bernadette Beaudet, fille feu monsieur Camille Beaudet et de feu Marie-Anne Rousseau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rock Noël (Rachel Guay) et Guylaine Noël (Marco Gauvin); ses petits-enfants: feu Maxime Noël, Jessica Noël et Lenny Gagné (Bryan Bélanger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs. La famille tient à remercier sa nièce Carole Gaudreault pour son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'Oeil, https://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/.à compter de 18 h.