FERLAND, Germaine



" Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu " (1 Jean 5.13)Le 5 novembre 2021, au CHU de Québec - CHUL, à l'âge de 83 ans et 11 mois, madame Germaine Ferland nous a paisiblement quittés pour entrer dans la présence de son Sauveur. Elle habitait à Québec mais était originaire de Lac-Etchemin. Elle était la fille de feu madame Marie Ferland et de feu monsieur Emile Ferland.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Conrad (Cécile Soucy), Sr Jeannine, ndps, Laurence (feu Armand Martel), Rodrigue (Christiane Gourde), Lise (Renaud Poulin), Daniel (Yolande Brousseau), Jean-Marc, Roger (Odette Langlois), Suzanne (Simon Boisvert) et Nicole; ainsi que sa belle-sœur Thérèse Morin (feu Dominique Ferland) et plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces. Outre ceux-ci, elle laisse également dans le deuil de nombreux amis de la communauté évangélique. Elle était également la sœur de: feu Gilles (feu Annette Poulin), feu Gisèle (feu Roland Parent), feu Françoise (feu Robert Laflamme), feu Rachel (feu Robert Deblois), feu Sr Marguerite, sscm, feu Huguette. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 12 h à 13 h 45.La mise en terre du corps se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure.