CAOUETTE, Robert

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 octobre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Robert Caouette, époux de madame Jeannine Collette, fils de feu Georges Caouette et de feu Émilienne Potvin. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Johanne (Marcel Lemay) et Chantal; ses petits-enfants: Sébastien, Cédric (Vanessa), Claudie-Anne (Stephen) et leur père Stéphane Fredette; ses frères et soeurs: Emilien (feu Cécile Blouin), feu Gérard (Claudette Fournier), feu René (Liliane Pelletier), André (feu Colette Poirier), Georgette (Jean-Charles Bélanger), Jacques (Lise Lafrance), Jacqueline, Céline (feu Ronald Pellerin) et Caroll (Ines Paoletti); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Collette: feu Jean-Paul (Fernande Faucher), feu Cécile (feu Louis St-André), feu André (Lisette Picard), feu Anita (feu Gilles Vandal) et feu Marcel (Claudette Laframboise); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Barrette, la Dre Martel et toute l'équipe du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. En respect avec les mesures sanitaires en place, la famille vous accueillera auà compter de 13 h.