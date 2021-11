AUDET, Léo



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 12 novembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Léo Audet, époux de feu madame Cécile Dion, fils de feu Hector Audet et de feu Marie-Ange Patry. Il était natif de Honfleur. Il laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne (Réal Berthiaume), Bibiane (Pierre Vermette), Denise (feu Gaston Blais), Rémi (Linda Baillargeon) et feu Danielle; ses petits-enfants : Vicky, Marilyn et Anthony Berthiaume, Marie-Claude, Isabelle, Nathalie et Marie-Pier Vermette, Frédéric, Stéphanie et François Blais, David, Julie et Myreille Audet, et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Marie-Paule (feu Jacquelin Fournier), Octave (feu Laurette Lemieux), feu Marie-Claire (Florent Laflamme (Carmen Côté)), Linda (feu Gilles Dagneault), Lucienne (feu Paul-André Lemieux, Raphaël Vermette), feu Adeline (feu Joseph Lemieux), feu Éliane (feu René Lemieux), Cécile (Gérard Gosselin), Clément (Monique Lemieux) et Céline (Rénald Lemieux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dion : feu Ludovic, feu Madeleine (feu Élisée Dutil), feu Marie-Paule (feu Roland Audet), feu Gilberte (feu Roland Bilodeau), Gemma (feu Émilien Lacasse), Soeur Bibiane n.d.p.s., feu Napoléon (feu Antoinette Lantagne) et feu Antonio (feu Jeanne Dutil); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Gervais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/, ou à la Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse, dédié à Honfleur, https://www.sbdb.ca/faire-un-don/.le vendredi 19 novembre de 19h à 21h30 et le samedi 20 novembre à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial sous la direction de