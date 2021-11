GUAY, Pierre



Nous avons le regret de vous faire part du décès de M. Pierre Guay, conjoint de feu dame Blandine Pouliot, survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis le 1er novembre 2021. Il était âgé de 80 ans. Pierre était un homme d'affaires bien connu à Lévis, notamment pour ses activités à titre de copropriétaire de l'entreprise lévisienne Jos L. Guay Ltée, grossiste en matériaux de construction, avec ses frères Jacques et Charles Guay. Natif de St-Isidore dans la Beauce, Pierre était le cadet de la famille de feu Joseph L. Guay et de feu Valentine Petit qui comptait dix enfants. Il était le petit frère de feu Jean-Paul (feu Fabienne Julien), feu Madeleine (feu Claude Ryan), feu Jacques (feu Mariette Lachance), Denise (feu Fernand Toussaint), feu Marcel (feue Madeleine Bégin, feu Napoléon Patry), Yvette (feu Roland Théberge), feu Charles (Marguerite Larochelle), feu Lucienne (feu Jean-Charles Dallaire), feu Jacqueline (feu Pierre Bernier). Conjoint de dame Blandine Pouliot depuis plus de 38 ans, il était très attaché aux membres de sa belle-famille: feu Hélène (feu Albert Bouchard), feu Gisèle (feu Adrien Laliberté), Clément (Gabrielle Paradis), Marcelle (Gustave Dallaire, feu Robert Gosselin), Rollande (Léo Béland), Aline (Marcel Bérubé, feu Adrien Coulombe), Claudine (feu Gaston Fecteau), feu Claude (Jeannine Gingras), feu Roland (Lucille Guimond), feu Marie-Paule (Gérard Fortin, Jeanne d'Arc Morin), Yvon (Yvette Hallé), Diane (Jean-Pierre Couture). Il laisse dans le deuil son petit-fils Kevin Guay, de nombreux neveux et nièces des familles Guay et Pouliot, notamment son neveu Louis Guay et sa conjointe Roseline Aubert qui ont pris grand soin de lui dans les derniers mois de sa vie. Il laisse également dans le deuil de nombreux amis, plusieurs de longue date, en particulier son ami M. Richard Dionne avec qui il aura pu partager sa passion pour les arts jusqu'à ses dernières heures. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Lévis, de la Coopérative de services Rive-Sud ainsi que le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et toute l'attention offerte à Pierre au crépuscule de sa vie. Les funérailles de Pierre auront lieu en même temps que celles de sa conjointe Blandine Pouliot, décédée le 15 octobre dernier.La famille recevra les condoléances de 9h à 10h45 le même jour auSVP compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fabrique de Saint-Isidore, 160, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore, Québec G0S 2S0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire