CUNNINGHAM

Georgette Roberge



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 13 novembre 2021 à l'âge de 93 ans, est décédée dame Georgette Roberge, épouse de feu monsieur Raymond Cunningham. Elle était la fille de feu monsieur Albani Roberge et feu dame Julia Dubeau. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 13 h à 14 h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et sa belle-fille: Line (Normand Duclos), Pierre (Johanne Tremblay), Martine (Hubert Thibault) et Sylvie (Mario Lemieux); ses petits-enfants: Julie (David Hughes), Audrey (Alexandre Dubé); ses arrière-petits-enfants: Liam et Jacob; sa filleule Guylaine Laurent. Elle était la sœur et belle-sœur de feu Jacqueline (feu Hermès Gagné), feu Bibiane (feu Paul-Aimé Laurent), feu Rachel (feu Jean-Louis Leclerc), feu Rosaire (feu Jeanne d'Arc Turcotte), feu Réal et feu Émilienne Cunningham (feu Jean-Paul Ferland). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier chaleureusement son infirmière Anne-Marie Turcotte pour sa présence et toute l'attention portée envers leur mère. Merci également à l'équipe du CLSC Orléans de Beaupré pour la grande qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8 418-656-4999 info@fondation-iucpq.org et/ou Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/