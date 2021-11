BERNARD, Alain



À la Maison Michel Sarrazin, le mercredi 10 novembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Alain Bernard, époux de feu Lorraine Veilleux et fils de feu René Bernard et de feu Colette Lessard. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Ultérieurement, l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre ses fils: Frédéric (Isabelle Magnan) et Alexandre (Isabelle Roy); ses petits-enfants adorés: Philippe, Laurence, Alexis, et Julianne. Il était le frère de: Marie et Bruno Bernard. Il était le beau-frère de la famille Veilleux: Denis (Pamela), Raynald (Elisabeth) et Linda (Sylvain). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier le personnel de l'unité palliative Jeffery Hale, ainsi que ceux de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec, G1S 1C1.