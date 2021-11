THIBAULT, Gilberte



Au CHSLD Domaine St-Dominique, le 22 octobre 2021, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédée madame Gilberte Thibault, fille de feu madame Marguerite Carrier et de feu monsieur Auguste Thibault. Elle demeurait à Québec.Elle était la soeur de: Lorraine (Hubert Fortin), Céline (feu Pierre Mayrand), Paul (Laurette Noël), feu Denise (Gaétan Brodeur), André (Francine Robitaille), Réjanne (Denys Hawey) et feu Louise. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du Domaine St-Dominique. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, téléphone : 418 527-0075, site web : www.prqca.ca.