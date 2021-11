JOMPHE, Sœur Lucienne, O.P.



À l'Infirmerie intercommunautaire des Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus (Hôpital Général), le 10 novembre 2021, est décédée à l'âge de 105 ans et 3 mois, sœur Lucienne Jomphe, membre de la congrégation des Dominicaines Missionnaires Adoratrices, après 67 ans et 9 mois de profession religieuse. Elle était la fille de feu Alfred Jomphe et de feu Judith Cyr, de Hâvre St-Pierre. Outre les membres de sa famille religieuse, sœur Lucienne laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Sœur Lucienne rejoint dans la Maison du Père ses sœurs et frères : Georges (Geneviève St-Onge), Édouard (Juliette Dion), Sœur Marie-Alfred, s.c.q., Alma, Cécile (Élias Boudreau), Albina (Fernando Trépanier), Alfréda (Gaston Arsenault) et sept autres frères et sœurs décédés en bas âge. Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices et les membres de la famille recevront les condoléances à la maison funérairedimanche le 21 novembre de 14h à 16h30 et lundi de 12h30 à 13h30.Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes. La communauté remercie chaleureusement les Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus et le personnel de leur Infirmerie intercommunautaire pour l'accueil cordial et les soins excellents prodigués à sœur Lucienne Jomphe. La direction des funérailles a été confiée à la maison