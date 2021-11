FISET, André



À Québec, le 3 novembre 2021, est décédé monsieur André Fiset. Il laisse dans le deuil sa compagne Louise Pouliot, son fils Dany Fiset, sa fille Caroline Fiset (Clifford Mitchell) et ses petits-enfants Liana et Samuel. Il laisse également dans le deuil son frère Jean-Yves Fiset, sa sœur Carole Fiset (Pierre Lepage), sa nièce Ariane Fiset-Lepage, sa tante Louisette Vézina-Lafrance (feu André Lafrance), de nombreux cousins et cousines, ses collègues d'Alsco et ses amis.Homme de cœur, charmant et charmeur, amoureux de musique, André a vécu en répandant autour de lui beaucoup d'amour et de tendresse. Son sens de l'humour légendaire nous manquera. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 19 novembre 2021, de 18 h à 21 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Un merci très chaleureux à l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour la qualité des soins exceptionnels qui lui ont été prodigués, de même qu'à son infirmière pivot madame Mélanie Gosselin. Des dons en sa mémoire à la société Canadienne du Cancer seraient appréciés, téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.