BOITEAU, Thérèse



À l'IUCPQ (Hôpital Laval) le 29 octobre 2021, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Boiteau. Elle était la fille de feu monsieur Octave Boiteau et de feu dame Maria Fiset. Elle demeurait à Québec.Elle était la sœur de: feu René (Raymonde Praze), feu Joseph (Marie-Blanche Robitaille), feu Lucien (feu Généva Bédard), feu Roland (feu Gemma Hamel), feu Charles-Aimé (feu Adèle Brousseau), feu Alfred (feu Germaine Moreau), feu Fernande, feu Alexandre (feu Cécile Robitaille) et feu Antonio. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 12 h.L'inhumation des cendres se fera la journée-même au cimetière Notre-Dame-de-l'Annonciation, à l'Ancienne-Lorette.